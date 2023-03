Atalanta, De Roon: «Ecco cosa cambia senza Koopmeiners» (Di sabato 11 marzo 2023) Marten De Roon, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro il Napoli Marten De Roon, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato a Dazn prima del match con il Napoli. PESTONE – «Sto bene, ho preso un pestone al dito del piede ma non c’è quasi nessun problema». senza Koopmeiners – «Il mio lavoro è sempre lo stesso. Ederson è un giocatore diverso, gioca più la palla a terra ma sono due giocatori forti. Dispiace per Teun ma è una chance per Ederson». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 marzo 2023) Marten De, centrocampista dell’, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro il Napoli Marten De, centrocampista dell’, ha parlato a Dazn prima del match con il Napoli. PESTONE – «Sto bene, ho preso un pestone al dito del piede ma non c’è quasi nessun problema».– «Il mio lavoro è sempre lo stesso. Ederson è un giocatore diverso, gioca più la palla a terra ma sono due giocatori forti. Dispiace per Teun ma è una chance per Ederson». L'articolo proviene da Calcio News 24.

