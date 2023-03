Assegno Unico: che gioia, a marzo c’è il doppio pagamento | Per un solo mese tanti soldi in più (Di sabato 11 marzo 2023) Ottime notizie per molti cittadini: a marzo arriva il doppio pagamento dell’Assegno Unico. tanti soldi in più anche se per un solo mese Da un anno a questa parte, l’Italia e l’Europa stanno affrontando una crisi economica senza precedenti. Molte famiglie fanno fatica ad arrivare alla fine del mese e molte aziende stanno lottando per rimanere a galla. Aumenta l’Assegno Unico a marzo – Ilovetrading.itFortunatamente, ci sono alcuni aiuti dallo Stato, come l’Assegno Unico, che aiuta le famiglie a far fronte alle spese quotidiane. A marzo, è previsto un doppio pagamento ... Leggi su ilovetrading (Di sabato 11 marzo 2023) Ottime notizie per molti cittadini: aarriva ildell’in più anche se per unDa un anno a questa parte, l’Italia e l’Europa stanno affrontando una crisi economica senza precedenti. Molte famiglie fanno fatica ad arrivare alla fine dele molte aziende stanno lottando per rimanere a galla. Aumenta l’– Ilovetrading.itFortunatamente, ci sono alcuni aiuti dallo Stato, come l’, che aiuta le famiglie a far fronte alle spese quotidiane. A, è previsto un...

