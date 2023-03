ArtParma Fair 2023, il ‘Vangelo’ di Antonio Del Donno presente alla manifestazione (Di sabato 11 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNell’importante palcoscenico culturale di ArtParma Fair, manifestazione giunta alla 16a edizione, quest’anno è presente un “Vangelo” di Antonio Del Donno, una delle sue famose opere realizzate con tavole di legno recuperate, incollate e con cerniere in ferro, che riportano sopra di esse con caratteri stampati a fuoco versetti evangelici. L’opera è visibile nello stand allestito da Gabriele Di Gifico con Art4ever di Milano di Gian Paolo Faralli, insieme ai quadri di artisti della levatura di Piero Dorazio, Tano Festa, Franz Borghese, Giorgio Griffa e Piero Gilardi. ArtParma Fair, Mostra Mercato d’Arte Moderna e contemporanea, dà la possibilità al pubblico curioso e ai collezionisti di conoscere i ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNell’importante palcoscenico culturale digiunta16a edizione, quest’anno èun “Vangelo” diDel, una delle sue famose opere realizzate con tavole di legno recuperate, incollate e con cerniere in ferro, che riportano sopra di esse con caratteri stampati a fuoco versetti evangelici. L’opera è visibile nello stand allestito da Gabriele Di Gifico con Art4ever di Milano di Gian Paolo Faralli, insieme ai quadri di artisti della levatura di Piero Dorazio, Tano Festa, Franz Borghese, Giorgio Griffa e Piero Gilardi., Mostra Mercato d’Arte Moderna e contemporanea, dà la possibilità al pubblico curioso e ai collezionisti di conoscere i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlCollezionismo : RT @mercantefiera: Non perdere l’occasione di visitare uno dei più importanti e qualificanti eventi dedicati all’Arte Moderna e Contemporan… - sjelgallery : Riprende ArtParma Fair visitabile da oggi a domenica 12 marzo con orario 10.00-19.00, padiglione 7 stand 52 - miloezio : RT @mercantefiera: Non perdere l’occasione di visitare uno dei più importanti e qualificanti eventi dedicati all’Arte Moderna e Contemporan… - parmawelcomeoff : RT @mercantefiera: Non perdere l’occasione di visitare uno dei più importanti e qualificanti eventi dedicati all’Arte Moderna e Contemporan… - mercantefiera : Non perdere l’occasione di visitare uno dei più importanti e qualificanti eventi dedicati all’Arte Moderna e Contem… -

ArtParma Fair 2023, il 'Vangelo' di Antonio Del Donno presente alla ... anteprima24.it A Parma va in scena l’arte Oltre alle storicizzate Gallerie d’Arte viene presentata la sezione Contemporary Art Talent Show, giunta alla terza edizione, un programma che da la possibilità agli artisti emergenti di presentare op ... Oltre alle storicizzate Gallerie d’Arte viene presentata la sezione Contemporary Art Talent Show, giunta alla terza edizione, un programma che da la possibilità agli artisti emergenti di presentare op ...