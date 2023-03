Arsenal, idea Asensio (Di sabato 11 marzo 2023) Marco Asensio non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo con il Real Madrid. Come spiegano i tabloid inglesi, sullo spagnolo c'è... Leggi su calciomercato (Di sabato 11 marzo 2023) Marconon ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo con il Real Madrid. Come spiegano i tabloid inglesi, sullo spagnolo c'è...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Arsenal, idea Asensio: Marco Asensio non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo con il Real Madrid. Come spiega… - TMit_news : L'attacco del #Milan necessita di una rinfrescata ???. Folarin #Balogun dell'Arsenal (ma in prestito al Reims) può e… - Bbabystyle : Reiss Nelson non ha cambiato idea: la sua priorità è restare, continuare all'Arsenal visto che l'attuale contratto… - PittsLegacy : RT @infernALE96: Perchè se non negozi l'idea di calcio che ti ha permesso di tornare a diventare competitivo al top, magari qualche rimonta… - infernALE96 : Perchè se non negozi l'idea di calcio che ti ha permesso di tornare a diventare competitivo al top, magari qualche… -