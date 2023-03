Arrivata al traguardo dei 30 anni, l’attrice rivelazione di La vita di Adele - con ben cinque film in uscita - sogna di concedersi uno sfizio... (Di sabato 11 marzo 2023) «Gratitudine». E «gioia». Adèle Exarchopoulos non ha esitazioni: sono i due termini che meglio descrivono il suo stato d’animo oggi. Potrebbero suonare retorici e stucchevoli – ne è consapevole – ma, francamente, se ne infischia. «Ogni volta mi sorprendo di essere dove sono. Io non calcolo mai, non uso strategie» spiega con l’inconfondibile, profondissima voce. E bisogna crederle. Adèle Exarchopoulos guarda le foto Basta un episodio per attestare la sua impulsività (e il discreto anticonformismo): nel 2017, dopo 17 film e la Palma d’oro a Cannes 2013 per La ... Leggi su iodonna (Di sabato 11 marzo 2023) «Gratitudine». E «gioia». Adèle Exarchopoulos non ha esitazioni: sono i due termini che meglio descrivono il suo stato d’animo oggi. Potrebbero suonare retorici e stucchevoli – ne è consapevole – ma, francamente, se ne infischia. «Ogni volta mi sorprendo di essere dove sono. Io non calcolo mai, non uso strategie» spiega con l’inconfondibile, profondissima voce. E bicrederle. Adèle Exarchopoulos guarda le foto Basta un episodio per attestare la sua impulsività (e il discreto anticonformismo): nel 2017, dopo 17e la Palma d’oro a Cannes 2013 per La ...

