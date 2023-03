Ardea | litoranea davanti a Colle Romito | allarme sicurezza per i continui incidenti | e le luci sono di nuovo spente

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 11 marzo 2023) Una strada “maledetta” dove gliall’ordine del giorno. E alcuni anche dalle tragiche conseguenze. Come per Rocco Raso, 62 anni, morto a novembre nel drammatico sinistro in Via delle Pinete cui era rimasto coinvolto insieme al figlio; o come le due giovani amiche Aurora Pederzani e Desiree Pasquali, decedute appena dieci giorni più tardi in un tratto di quella stessa strada (ma nel Comune di Anzio, ndr) qualche decina di metri più avanti. O ancora come la giovane ragazza di appena 15 anni travolta da un’auto mentre aspettava, come ogni mattina, l’autobus per andare a scuola a febbraio nuovamente, ad, sempre in Via delle Pinete. Ma cosa succede in questo tratto della? Perché si verificano così tanti ...