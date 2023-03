Arabia Saudita e Iran ristabiliscono le relazioni

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 11 marzo 2023) L’e l’hanno concordato di ristabilire lee di riaprire le loro ambasciate e missioni. Le tensioni tra Teheran e Riyadh hanno alimentato diversi conflitti in Medio Oriente, come quello in Yemen. La Casa Bianca ha affermato che gli USA hanno accolto con favore qualsiasi sforzo per aiutare a porre fine alla