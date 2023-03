Anziana si perde per cercare il figlio, Crosetto l’aiuta e la porta alla centrale di Polizia (Di sabato 11 marzo 2023) . E’ la storia a lieto fine che racconta sui social il Ministro della Difesa, Guido Crosetto. Mentre era impegnato a fare la fila in farmacia, una signora Anziana si era presentata alla casa per chiedere “dove fosse suo figlio”. La farmacista gli aveva risposto come “il figlio della signora non lavorasse lì”, come peraltro già gli aveva detto due ore prima. Guido Crosetto aiuta l’Anziana signora che si era persa In farmacia entra un’Anziana.“Cerco mio figlio”“È la quinta volta che viene, qui non lavora suo figlio”Da due ora vagava.Senza idea di dove si trovava.L’accompagno lì vicino, alla Polizia.Spiego.Lei chi è, mi da un documento?Sono il Ministro della difesa. Ah un collega. — ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 11 marzo 2023) . E’ la storia a lieto fine che racconta sui social il Ministro della Difesa, Guido. Mentre era impegnato a fare la fila in farmacia, una signorasi era presentatacasa per chiedere “dove fosse suo”. La farmacista gli aveva risposto come “ildella signora non lavorasse lì”, come peraltro già gli aveva detto due ore prima. Guidoaiuta l’signora che si era persa In farmacia entra un’.“Cerco mio”“È la quinta volta che viene, qui non lavora suo”Da due ora vagava.Senza idea di dove si trovava.L’accompagno lì vicino,.Spiego.Lei chi è, mi da un documento?Sono il Ministro della difesa. Ah un collega. — ...

