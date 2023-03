Antonella Fiordelisi | critiche dopo l’uscita di Edoardo | “Ora come fai le clip?”

(Di sabato 11 marzo 2023) La gieffinafinisce nuovamente nel mirino del pubblicodiDonnamaria Perle ultime settimane nella casa del GF Vip saranno totalmente un’altra cosa. La ex schermitrice infatti ha vissuto fortemente di dinamiche insieme al fidanzatoDonnamaria fino allo scorso lunedì. A suo modoè stata dunque una delle protagoniste di questa settima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, ma ora che lo speaker radiofonico è stato squalificato per le pesanti frasi rivolte proprio alla, la modella originaria di Salerno sarà chiamata a reinventarsi. E ci sta provando, anche se questi primi giorni saranno principalmente di rodaggio. ...

Edoardo Donnamaria si è palesato immediatamente tra social, radio e urla dietro le quattro mura di Cinecittà per la sua fidanzata. Donnamaria urla fuori dal GF Vip: la reazione. Al televoto ci sono: Daniele Dal Moro, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Andrea Maestrelli. Sarà il pubblico da casa a decidere chi sarà il concorrente a dover abbandonare definitivamente la casa. Una decisione che ha generato tanti commenti visto come il ragazzo era stato tra i protagonisti indiscussi di questa edizione grazie alla sua relazione, molto discussa, con Antonella Fiordelisi.

