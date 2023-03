Anticipazioni Verissimo | chi sono gli ospiti in studio oggi e domani

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 11 marzo 2023) Torna il weekend e torna l’appuntamento con, il salotto pomeridiano condotto da Silvia Toffanin in onda sabato e domenica. Ma chi saranno glidi questo fine settimana? Chi si aprirà raccontandosi a 360° alla padrona di casa? Secondo leavremo personaggi dello spettacolo, cantanti che hanno fatto la storia della musica del nostro Paese, e gli immancabili racconti di vita (talvolta dolorosi). Senza indugiare oltre ecco dunque l’elenco completo dei protagonisti delle puntate di sabato 11 marzo e domenica 12 marzo 2023.sabato 11 marzo 2023 Partiamo dalla puntata di, sabato 11 marzo 2023. Tra gliritroveremo Piero Chiambretti: sarà l’occasione per parlare del suo nuovo programma in partenza ...