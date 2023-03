Annunci in metro sui rom che rubano. L’Opera Nomadi: basta buonismo, Gualtieri non ha fatto nulla (Di sabato 11 marzo 2023) Meglio prevenire che strapparsi le vesti per frasi inopportune sugli zingari che rubano. La pensa così il presidente delL’Opera Nomadi, Massimo Converso, sulle polemiche scoppiate a Roma per gli Annunci dagli altoparlanti della metro “attenti agli zingari borseggiatori”. Che hanno fatto infuriare il sindaco dem Roberto Gualtieri. E su cui Atac ha disposto un provvedimento disciplinare per il responsabile. “Zingari che rubano”, in campo L’Opera Nomadi ”Sono gravemente discriminatori. Perché sono coinvolti nella devianza anche i sudamericani o i sottoproletari italiani. Ma è vero che in prevalenza purtroppo sono rom. Del gruppo Khorakhanè Cergarija, di origine musulmana proveniente da Vlasenica. Anche se le ultime due ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 11 marzo 2023) Meglio prevenire che strapparsi le vesti per frasi inopportune sugli zingari che. La pensa così il presidente del, Massimo Converso, sulle polemiche scoppiate a Roma per glidagli altoparlanti della“attenti agli zingari borseggiatori”. Che hannoinfuriare il sindaco dem Roberto. E su cui Atac ha disposto un provvedimento disciplinare per il responsabile. “Zingari che”, in campo”Sono gravemente discriminatori. Perché sono coinvolti nella devianza anche i sudamericani o i sottoproletari italiani. Ma è vero che in prevalenza purtroppo sono rom. Del gruppo Khorakhanè Cergarija, di origine musulmana proveniente da Vlasenica. Anche se le ultime due ...

