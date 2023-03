Anna Tatangelo, foto privatissima nello spogliatoio: da brividi | Guarda (Di sabato 11 marzo 2023) La rinascita di Anna Tatangelo parte (anche) dallo spogliatoio di una palestra e da Instagram. La 36enne cantante ciociara, reduce dalla dolorosa rottura con il compagno Livio Cori, l'uomo che aveva sostituito nel suo cuore l'ex marito Gigi D'Alessio e con cui ha fatto coppia fissa per 2 anni, ha pubblicato tra le proprie "Stories" sui social un sensuale scatto in tenuta sportiva, che mette in evidenza un fisico pazzesco e curve sempre più toniche e definite. Nella vita della interprete di Ragazza di periferia e Guapo da poco è entrato un nuovo amore, quello per Mattia Narducci, con cui era stata paparazzata dai segugi di Alfonso Signorini sul settimanale di gossip Chi nel corso di una vacanza romantica a Parigi. I due ora non si nascondono più e proprio il modello, sempre su Instagram, ha pensato bene di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) La rinascita diparte (anche) dallodi una palestra e da Instagram. La 36enne cantante ciociara, reduce dalla dolorosa rottura con il compagno Livio Cori, l'uomo che aveva sostituito nel suo cuore l'ex marito Gigi D'Alessio e con cui ha fatto coppia fissa per 2 anni, ha pubblicato tra le proprie "Stories" sui social un sensuale scatto in tenuta sportiva, che mette in evidenza un fisico pazzesco e curve sempre più toniche e definite. Nella vita della interprete di Ragazza di periferia e Guapo da poco è entrato un nuovo amore, quello per Mattia Narducci, con cui era stata paparazzata dai segugi di Alfonso Signorini sul settimanale di gossip Chi nel corso di una vacanza romantica a Parigi. I due ora non si nascondono più e proprio il modello, sempre su Instagram, ha pensato bene di ...

