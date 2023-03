"Andrò a Kiev e a Mosca". La promessa di Papa Francesco per l'Ucraina (Di sabato 11 marzo 2023) «Voglio andare a Kiev ma a condizione di andare anche a Mosca. Vado in entrambi i posti o in nessuno dei due». Sono questi i presupposti con cui Papa Francesco offrirebbe il suo contributo nel difficile tentativo di portare al tavolo dei negoziati Russia e Ucraina. Il Pontefice lo precisa in un'intervista al giornale argentino La Nacion, in cui commenta anche la possibilità che quel tavolo dei negoziati venga offerto proprio dal Vaticano. Bergoglio definisce come «plausibile un incontro dei delegati mondiali su questo», scenario a cui starebbe lavorando anche un gruppo israeliano. Papa Francesco è anche il destinatario dell'appello lanciato dal patriarca di Mosca Kirill, rivolto anche al Segretario generale dell'Onu Guterres, per chiedere ... Leggi su iltempo (Di sabato 11 marzo 2023) «Voglio andare ama a condizione di andare anche a. Vado in entrambi i posti o in nessuno dei due». Sono questi i presupposti con cuioffrirebbe il suo contributo nel difficile tentativo di portare al tavolo dei negoziati Russia e. Il Pontefice lo precisa in un'intervista al giornale argentino La Nacion, in cui commenta anche la possibilità che quel tavolo dei negoziati venga offerto proprio dal Vaticano. Bergoglio definisce come «plausibile un incontro dei delegati mondiali su questo», scenario a cui starebbe lavorando anche un gruppo israeliano.è anche il destinatario dell'appello lanciato dal patriarca diKirill, rivolto anche al Segretario generale dell'Onu Guterres, per chiedere ...

