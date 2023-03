Ammalarsi costa caro | 10% in più su farmaci e visite mediche

(Di sabato 11 marzo 2023) . Per i cittadini si prevede una forte stangata sui. Per le medicine più comuni, infatti, in Italia si arriva a osservare anche un aumento del 10.4% tra il mese di dicembre e febbraio. Altri casi dove, addirittura, le medicine arrivano ad aumentare anche oltre il 100%. E’ il caso Tadalafil, ovvero il generico del Cialis, dove una confezione da 4 compresse è passata dai 22,90 euro ai 57, ovvero un’impennata del 149%.: l’aumento vertiginoso deiAltri medicinali che sono raddoppiati, li troviamo per esempio con il Sildennafil Zentiva. Sempre la confezione da quattro compresse è passata da 12,20 euro a 24 euro tondi. Gli aumenti vertiginosi deisono stati visionati dalla Fpress, ente specializzato in prodotti sanitari, che ha analizzato il ...

