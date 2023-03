Amici di Maria | colpo di scena a un passo dal serale | anticipazioni

Leggi su biccy

(Di sabato 11 marzo 2023) Nelle ultime settimane i professori didihanno assegnato alcune maglie per il. Tra i primi a conquistare la maglia dorata ci sono stati: Ramon, Isobel, ma anche Mattia, Samu e Gianmarco. Ma in uno degli ultimi daytime c’è stato undiche ha spiazzato tutti gli alunni. La produzione del talentno ha annunciato che le maglie sono state annullate. “Ogni professore ha selezionato i suoi talenti meritevoli di passare alla prossima fase del programma. Come sappiamo però non c’è posto per tutti. Quindi abbiamo deciso che nella prossima puntata, l’ultima pomeridiana della domenica verranno annullate tutte le maglie dorate. Le maglie saranno ritirate a tutti quelli che finora l’hanno avuta. Per determinare chi potrà accedere alverrà ...