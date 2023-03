Amici 22, colpo di scena inaspettato: ritirate tutte le maglie del Serale! Cosa succederà ora? (Di sabato 11 marzo 2023) L'ultima parte del daytime di Amici, andato in onda ieri venerdì 10 marzo, ha mostrato un colpo di scena inaspettato. tutte le maglie del Serale sono state ritirate. Cosa significa questo? Ecco Cosa sappiamo. Leggi su comingsoon (Di sabato 11 marzo 2023) L'ultima parte del daytime di, andato in onda ieri venerdì 10 marzo, ha mostrato undiledel Serale sono statesignifica questo? Eccosappiamo.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... annacasini96 : RT @savbrinaaa: ciao amici, non voglio farne una tragedia ma purtroppo ho perso l’account tiktok. mi dispiace perché c’era un “lavoro” die… - hopeangel365 : EDOARDO DISPERATO IN CERCA DI ATTENZIONI MEDIATICHE, DIETRO CONSIGLIO DEI MANAGER #gfvip #nikita #donnalisi… - leqdp_ : RT @savbrinaaa: ciao amici, non voglio farne una tragedia ma purtroppo ho perso l’account tiktok. mi dispiace perché c’era un “lavoro” die… - AnnalisaAntas : @BeghinaLa Negli ultimi due mesi sono spariti di colpo decine e decine di contatti con i quali interagivo spesso, s… - Novella_2000 : #Amici22, colpo di scena: la produzione ritira tutte le maglie del Serale -