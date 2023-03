Amate sponde, recensione: il Bel Paese raccontato con immagini e musica tra passato, presente e futuro (Di sabato 11 marzo 2023) La recensione di Amate sponde, il nuovo documentario del regista Egidio Eronico che abbandona la parola per abbracciare l’immagine e il suono, raccontando un’Italia piena di contrasti sospesa tra passato, presente e futuro Il Bel Paese là dove ‘l sì suona è il protagonista assoluto di Amate sponde, il nuovo documentario del regista Egidio Eronico già presentato sia alla scorsa Festa del Cinema di Roma in anteprima mondiale che allo scorso Torino Film Festival. Benvenuti in Italia Egidio Eronico ci conduce in un viaggio all’interno di alcuni delle città e dei luoghi più simbolici della nostra Italia attraverso le bellezze naturali, artistiche e architettoniche, il folklore e le tradizioni, la modernità e l’avanzamento tecnologico ma ... Leggi su spettacolo.eu (Di sabato 11 marzo 2023) Ladi, il nuovo documentario del regista Egidio Eronico che abbandona la parola per abbracciare l’immagine e il suono, raccontando un’Italia piena di contrasti sospesa traIl Bellà dove ‘l sì suona è il protagonista assoluto di, il nuovo documentario del regista Egidio Eronico già presentato sia alla scorsa Festa del Cinema di Roma in anteprima mondiale che allo scorso Torino Film Festival. Benvenuti in Italia Egidio Eronico ci conduce in un viaggio all’interno di alcuni delle città e dei luoghi più simbolici della nostra Italia attraverso le bellezze naturali, artistiche e architettoniche, il folklore e le tradizioni, la modernità e l’avanzamento tecnologico ma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RBcasting : 'Amate Sponde' esce nelle sale il 14 marzo. Un film di Egidio Eronico, racconto visionario e straordinario dell'Ita… - BertaIsla : RT @artribune: Amate sponde: il film che mostra l’Italia e gli italiani in una sola identità - MassimoChiaram7 : RT @Cinecitta: Egidio Eronico: “La musica l’ho pensata fin da subito come una sorta di suite. Non si capisce se sono le immagini che spiano… - fisco24_info : Eronico, racconto l'Italia che gli italiani non vedono: In sala Amate sponde, il nostro Paese tra paesaggi e lavoro - SoniaSamoggia : RT @Cinecitta: Egidio Eronico: “La musica l’ho pensata fin da subito come una sorta di suite. Non si capisce se sono le immagini che spiano… -