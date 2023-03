Allergia alimentare | torna il camper de ‘Le Domeniche della Salute’

(Di sabato 11 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDomenica 12 marzo, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, vicino ai giardiniPrefettura, lungo Corso Garibaldi,l’appuntamento con leSalute, organizzate dal Rotary Club di Benevento, con il supporto dei giovani del Rotaract e dell’Interact. Il Rotary Club di Benevento è presieduto quest’anno dalla Professoressa Rossella Del Prete. L’evento è in sinergia con la Croce Rossa Italiana, che mette a disposizione dei volontari medici rotariani e non solo, unper le visite specialistiche, che domenica saranno effettuate dalla Dott.ssa Iride Dello Iacono, Pediatra, su “: quando sospettarla”. Il 20%popolazione ritiene di essere affetto da un’o da ...

: come riconoscerla Diverse sono le allergie. L'è una reazione del sistema immunitario nei confronti di un alimento normalmente assunto senza problemi dalla ...... precisa l'Agenzia spagnola per la sicurezzae la nutrizione (Aesan). La giovane donna ... Come sottolinea Aesan, l'al latte può essere causata da caseina, lattoglobulina e ...... precisa l'Agenzia spagnola per la sicurezzae la nutrizione (Aesan). I funerali La ... Come sottolinea Aesan, l'al latte può essere causata da caseina, lattoglobulina e lattoalbumina.

Molti disturbi dell’apparato gastrointestinale dipendono da intolleranze alimentari, termine che racchiude un vasto gruppo di reazioni avverse al cibo basate sulla suscettibilità individuale che, cont ...Una ragazza di 17 anni è morta dopo aver bevuto del caffè “contaminato” con il latte. La minorenne era allergica al lattosio, come indicato in un post Facebook dalla Parrocchia dell’Assunzione di Nost ...