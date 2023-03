Allegri: «Domani per la prima volta possiamo andare secondi con tre punti sull’Inter» (Di sabato 11 marzo 2023) Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia della partita dello Stadium contro la Sampdoria. Di seguito le parole di Allegri: A cosa bisogna stare attenti?«All’apparenza sembra un match abbordabile ma gli ultimi risultati della Samp possono ingannare, hanno sempre perso di misura. Domani è una partita molo importante per la classifica, per la prima volta possiamo andare secondi con tre punti sopra l’Inter». Pogba torna e come sta?«Paul è a disposizione, non lo teniamo sempre in punizione. Ce ne sono due che giocano sicuramente: Perin e Vlahovic». Giocherà uno tra Paredes e Barrenechea?«Uno tra Paredes e Barrenechea giocherà, deciderò Domani però vedendo chi ha ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 11 marzo 2023) Il tecnico della Juventus, Massimiliano, ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia della partita dello Stadium contro la Sampdoria. Di seguito le parole di: A cosa bisogna stare attenti?«All’apparenza sembra un match abbordabile ma gli ultimi risultati della Samp possono ingannare, hanno sempre perso di misura.è una partita molo importante per la classifica, per lacon tresopra l’Inter». Pogba torna e come sta?«Paul è a disposizione, non lo teniamo sempre in punizione. Ce ne sono due che giocano sicuramente: Perin e Vlahovic». Giocherà uno tra Paredes e Barrenechea?«Uno tra Paredes e Barrenechea giocherà, decideròperò vedendo chi ha ...

