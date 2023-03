Allegri “Con la Samp sfida importante | Pogba ci sarà”

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 11 marzo 2023) TORINO (ITALPRESS) – “E' una partita moltoper la classifica, potremmo arrivare secondi. Abbiamo 50 punti e possiamo andare davanti all'Inter superandoli di tre lunghezze. Dobbiamo lavorare su questo”. Massimiliano, tecnico della Juventus, mette da parte il -15 in attesa delle decisioni della giustizia sportiva e carica i suoi ragazzi in vista dellacontro ladoria, in programma domani alle 20.45 all'Allianz Stadium. L'allenatore bianconero sa bene quali insidie nasconde il match contro i blucerchiati che arriva dopo la vittoria di giovedì scorso in Europa League contro il Friburgo: “Dobbiamo essere lucidi domani mattina e vedere quelli che hanno smaltito meglio la stanchezza. All'apparenza sembra abbordabile ma gli ultimi risultati dellapossono ingannare, hanno sempre ...