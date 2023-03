Alle Olimpiadi gli atleti russi solo sotto le insegne del Cio (Di sabato 11 marzo 2023) AGI - Olimpiadi di Parigi 2024 "si' per gli atleti russi e bielorussi, no a russia e Bielorussia". Il dado sembra ormai essere tratto perché le federazioni internazionali stanno recependo la linea del Comitato Olimpico Internazionale (Cio). Ciò significa far gareggiare gli atleti russi e bielorussi in forma 'neutrale' Alle competizioni internazionali finalizzate a ottenere il pass individuale o la carta olimpica per partecipare Alle Olimpiadi di Parigi che si svolgeranno dal 26 luglio all'11 agosto del prossimo anno. Niente squadre nazionali, sì ai singoli atleti ma con restrizioni. Il Cio richiama alla forte missione unificatrice del Movimento Olimpico, al rispetto ... Leggi su agi (Di sabato 11 marzo 2023) AGI -di Parigi 2024 "si' per glie bielo, no aa e Bieloa". Il dado sembra ormai essere tratto perché le federazioni internazionali stanno recependo la linea del Comitato Olimpico Internazionale (Cio). Ciò significa far gareggiare glie bieloin forma 'neutrale'competizioni internazionali finalizzate a ottenere il pass individuale o la carta olimpica per parteciparedi Parigi che si svolgeranno dal 26 luglio all'11 agosto del prossimo anno. Niente squadre nazionali, sì ai singolima con restrizioni. Il Cio richiama alla forte missione unificatrice del Movimento Olimpico, al rispetto ...

