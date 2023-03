Allarme siccità | consigli anti spreco dai giardini alla doccia E tu | come ti comporti?

(Di sabato 11 marzo 2023) I. Uniacque non si rivolge soltanto agli amministratori comunali dei paesi che stanno già fronteggiando gli effetti della. Il fenomeno infatti interessa tutti,già si è sperimentato l’estate scorsa. Da qui alcunipratici, indicazioni che applicate su vasta scala possono porre un freno all’impiego d’acqua. Su L’Eco di Bergamo del 12 marzo una doppia sul tema

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nino_pitrone : RT @TgrRaiVeneto: Tra l’aumento dell’energia e l’allarme siccità il record dei rincari lo registra il comparto alimentare #IoSeguoTgr #pad… - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: Tra l’aumento dell’energia e l’allarme siccità il record dei rincari lo registra il comparto alimentare #IoSeguoTgr #pad… - TgrRaiVeneto : Tra l’aumento dell’energia e l’allarme siccità il record dei rincari lo registra il comparto alimentare… - diegobetto : @AndreaDraghetti Anche il fatto che siamo già in allarme siccità a febbraio...no buono - infoitinterno : Sempre meno neve, cresce l'allarme siccità: nel piacentino deficit del 95% -

Savona. Un nuovocontinua a preoccupare le filiere agricole e le produzioni dell'agroalimentare e del settore enogastronomico del savonese.Irrigazione lecita solo dalle 20 alle 7. Non piove da 35 ...Per effetto della graveche ha colpito soprattutto il centro nord, è a rischio un terzo del made in Italy a tavola ... È l'lanciato da Coldiretti Vicenza nel sottolineare che sono ...