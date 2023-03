Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infosferanews : @repubblica Subito un vaccino contro il topo vero??? Solo sui media italiani e cinesi ancora si lancia allarme covi… - GiudiVera : RT @MedBunker: La leggerezza con la quale i novax passano da “non c’è nessun allarme è una banale influenza che si cura con l’Aspirina” a “… - fefebaraonda : RT @MedBunker: La leggerezza con la quale i novax passano da “non c’è nessun allarme è una banale influenza che si cura con l’Aspirina” a “… - ESSEDoc94 : RT @MedBunker: La leggerezza con la quale i novax passano da “non c’è nessun allarme è una banale influenza che si cura con l’Aspirina” a “… - AurelioTortori1 : RT @MedBunker: La leggerezza con la quale i novax passano da “non c’è nessun allarme è una banale influenza che si cura con l’Aspirina” a “… -

In, è stata segnalata una " pioggia di vermi " nella provincia di Liaoning e ai residenti è stato consigliato di trovare un riparo. Un video virale mostra la zona coperta di qualli che ...Un asteroide potrebbe colpire la Terra . È questo l'ultimoche giunge dall'agenzia spaziale Nasa , la quale ha identificato un nuovo asteroide: 2023 DW ... perché le norme insulle ...... tra cui trasmissione asintomatica, elevata trasmissibilità e che vi era una sottostima dell'epidemia in. Tali mie valutazioni si basano sugli esiti dei modelli matematici che già stavo ...

Allarme in Cina: "Piovono vermi, riparatevi!". Ecco cos'è successo VIDEO Gazzetta del Sud

Pioggia di vermi in Cina. Ai cittadini della provincia cinese di Liaoning è stato detto di trovare un riparo dopo che sembrava che avesse iniziato a piovere vermi. Una clip virale ...Scarpe Guess da donna prodotte in Cina bloccate alla dogana in seguito ad un allarme dovuto alla presenza di una sostanza chimica nociva per la salute e cancerogena. Come si legge nella nota ...