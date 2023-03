Alla start up Bi-rex il primo Premio Motherland (Di sabato 11 marzo 2023) Il Premio Motherland è nato con l’intenzione di mettere in evidenza l’impegno delle donne nel settore enogastronomico e agroalimentare, aiutando l’impresa vincitrice a proseguire nel suo percorso di ricerca o di ottimizzazione dei risultati. Il bando di partecipazione è stato lanciato nell’ottobre 2022 da Eataly in partnership con Plenitude, società benefit di Eni, e con la collaborazione di Angels for Women, player di riferimento fondato da Axa Italia e Impact Hub SB e primo gruppo di Business Angels italiano dedicato al supporto dell’imprenditoria a leadership femminile. In questa prima edizione si sono candidate 38 nuove imprese guidate da giovani donne, da otto diverse regioni italiane; il 47% delle partecipanti è impegnato su progettualità di prodotto, il 37% sulla tecnologia mentre il 16% sui servizi, tutte in campo ... Leggi su linkiesta (Di sabato 11 marzo 2023) Ilè nato con l’intenzione di mettere in evidenza l’impegno delle donne nel settore enogastronomico e agroalimentare, aiutando l’impresa vincitrice a proseguire nel suo percorso di ricerca o di ottimizzazione dei risultati. Il bando di partecipazione è stato lanciato nell’ottobre 2022 da Eataly in partnership con Plenitude, società benefit di Eni, e con la collaborazione di Angels for Women, player di riferimento fondato da Axa Italia e Impact Hub SB egruppo di Business Angels italiano dedicato al supporto dell’imprenditoria a leadership femminile. In questa prima edizione si sono candidate 38 nuove imprese guidate da giovani donne, da otto diverse regioni italiane; il 47% delle partecipanti è impegnato su progettualità di prodotto, il 37% sulla tecnologia mentre il 16% sui servizi, tutte in campo ...

