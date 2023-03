Alexa Bliss non ci sta | “Ma quale pausa? Se la WWE mi vuole sa dove trovarmi”

(Di sabato 11 marzo 2023) La stella della WWEsarebbe in, secondo quanto riportato da PWInsider e The Wrestling Observer Newsletter, ma lei ha sostanzialmente smentito queste voci su Twitter, dicendo di essere pronta quando la WWE avrà qualcosa per lei. La smentita diha twittato: “Stanca di vedere questi tweet. Non sono in. Sanno.”ha poi aggiunto con un secondo Tweet: “Ricordate sempre che quello che vedete della mia vita è solo quello che voglio farvi vedere”. PWInsider ha riferito chenon è inclusa nei piani immediati della WWE. L’ultima volta cheè stata vista in TV è stata al Royal Rumble quando ...

Alexa Bliss è una delle Superstar più importanti della divisione femminile della WWE.