Alessandria - Lucchese 0 - 1, colpaccio rossonero (Di sabato 11 marzo 2023) Bella vittoria di misura per la Lucchese, che batte 1 a 0 l'Alessandria grazie al gol di Rizzo Pinna nel primo tempo Leggi su lanazione (Di sabato 11 marzo 2023) Bella vittoria di misura per la, che batte 1 a 0 l'grazie al gol di Rizzo Pinna nel primo tempo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MasputPutzu : Calcio serie C, Alessandria-Lucchese 0-1. Grigi, non basta una ripresa generosa #calcio #seriec #calcioseriec… - StampaAlessandr : Calcio serie C, Alessandria-Lucchese 0-1. Grigi, non basta una ruipresa generosa - NewsTuttoC : Top & Flop di Alessandria-Lucchese - telecitynews24 : ? ALESSANDRIA CALCIO, TONFO CASALINGO PER MANO DELLA LUCCHESE ? I grigi cadono al Moccagatta col punteggio di 1-0… - usalessandria : #Alessandria - #Lucchese 0-1: al via il seconto tempo. #ForzaGrigi -