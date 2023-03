Alessandria - Lucchese 0 - 1, colpaccio rossonero (Di sabato 11 marzo 2023) Bella vittoria di misura per la Lucchese, che batte 1 a 0 l'Alessandria grazie al gol di Rizzo Pinna nel primo tempo Leggi su lanazione (Di sabato 11 marzo 2023) Bella vittoria di misura per la, che batte 1 a 0 l'grazie al gol di Rizzo Pinna nel primo tempo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GazzettinoL : Serie C Girone B 1-1 Gubbio-Cesena 1-2 Olbia-Imolese 0-1 Fiorenzuola-Recanatese 1-0 Montevarchi-Torres 0-0 Fe… - SanMarino_RTV : #SerieC | La @Lucchese_1905 passa 1-0 contro l'@usalessandria | La decide Rizzo Pinna al 39° [VIDEO] - CalcioTutti : RT @JuanPTeixeira93: Serie C ?????? | Grupo B | Fecha 31 Alessandria 0-1 Lucchese Ancona 3-0 San Donato Tavarnelle Fermana 0-0 Carrarese… - JuanPTeixeira93 : Serie C ?????? | Grupo B | Fecha 31 Alessandria 0-1 Lucchese Ancona 3-0 San Donato Tavarnelle Fermana 0-0 Carrares… - TgrRaiPiemonte : L'Alessandria perde in casa contro la Lucchese per 1-0 -

Arbitri della 32° giornata del campionato di Serie C 2022/2023 ...IMOLESE ANCONA Antonio Di Reda Molfetta Federico Linari Firenze Vincenzo Andreano Foggia LUCCHESE ... DONATO TAVARNELLE OLBIA Davide Gandino Alessandria Antonio Caputo Benevento Emanuele Bracaccini ... Classifica Serie C girone B, stagione 2022/2023 - Calciomagazine ...6 Gubbio 31 13 7 11 36 28 46 7 Siena 31 11 13 7 34 28 46 8 Pontedera 31 12 10 9 35 37 46 9 Lucchese ...6 13 12 32 42 31 16 San Donato 31 6 13 12 32 44 31 17 Vis Pesaro 31 6 12 13 21 47 30 18 Alessandria ... Classifica marcatori Serie C girone B, stagione 2022/2023 Italia Alessandria 7 25 Giordani G. Italia Montevarchi 7 26 Scappini S. Italia Torres 7 27 Ubaldi L. Italia Lucchese 5 32 Bulevardi D. Italia Gubbio 5 33 Faggioli A. Italia Entella 5 34 Marzierli E. ... ...IMOLESE ANCONA Antonio Di Reda Molfetta Federico Linari Firenze Vincenzo Andreano Foggia... DONATO TAVARNELLE OLBIA Davide GandinoAntonio Caputo Benevento Emanuele Bracaccini ......6 Gubbio 31 13 7 11 36 28 46 7 Siena 31 11 13 7 34 28 46 8 Pontedera 31 12 10 9 35 37 46 9...6 13 12 32 42 31 16 San Donato 31 6 13 12 32 44 31 17 Vis Pesaro 31 6 12 13 21 47 30 18...Italia7 25 Giordani G. Italia Montevarchi 7 26 Scappini S. Italia Torres 7 27 Ubaldi L. Italia5 32 Bulevardi D. Italia Gubbio 5 33 Faggioli A. Italia Entella 5 34 Marzierli E. ... Calcio serie C, Alessandria-Lucchese 0-1. Grigi, non basta una ripresa generosa La Stampa Sollievo Robur! Tre punti per la svolta Ora assalto a Lucchese e Alessandria Una vittoria senza storia, quella conquistata dalla Robur con la Vis Pesaro. Una vittoria che ci voleva per dare nuova vitalità alla classifica – che recita settimo posto – e al morale, dopo i pareggi ... Alessandria-Fermana, il pronostico di Serie C: previsto equilibrio, UNDER 1.5 intrigante Martedì 14 marzo alle ore 18:00 andrà in scena la sfida tra Alessandria e Fermana: il pronostico del match del girone B di Serie C ... Una vittoria senza storia, quella conquistata dalla Robur con la Vis Pesaro. Una vittoria che ci voleva per dare nuova vitalità alla classifica – che recita settimo posto – e al morale, dopo i pareggi ...Martedì 14 marzo alle ore 18:00 andrà in scena la sfida tra Alessandria e Fermana: il pronostico del match del girone B di Serie C ...