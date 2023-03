(Di sabato 11 marzo 2023) E subito riprende / il viaggio / come / dopo il naufragio / un superstite / lupo di mare. ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il tecnicoha riunito la squadra nella sala video di Villa Rostan per lo studio delle tattiche degli avversari. Poi la parte sul campo: dopo il riscaldamento la squadra ha ...Il Genoa conal timone ha conquistato 28 punti in 13 partite con l'unica battuta d'arresto poco più di un mese fa a Parma. Nonostante questo, però, deve difendersi dall'assalto del Bari al ...... a "rompere il ghiaccio" era stata quella, lo scorso 28 ottobre del professor Sergio, ... con l'intervento del professorPiazza e del professor Giacomo Giacobini". Si spazierà così ...

Alberto Gilardino non è in panchina per caso Il Foglio

Il Genoa con Alberto Gilardino al timone ha conquistato 28 punti in 13 partite con l’unica battuta d’arresto poco più di un mese fa a Parma. Nonostante questo, però, deve difendersi dall’assalto del ...Arrivato dalla primavera per sostituire Blessin, Alberto Gilardino si sta rivelando una vera e propria sorpresa della cadetteria, dopo il 4 a 0 inflitto al Cosenza nel posticipo di lunedì, è stato ...