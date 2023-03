Al Teatro Mercadante va in scena “IL GIARDINO DEI CILIEGI” di Anton Cechov

(Di sabato 11 marzo 2023) Da martedì 14 a domenica 19 marzo con la regia di Rosario Lisma. Un capolavoro senza tempo sui fallimenti esistenziali di chi non sa, o non vuole, stare al passo con il mondo che cambia. A ridosso del debutto in prima nazionale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPETTACOLI - 'Il giardino dei ciliegi' al Teatro Mercadante da martedì 14 a domenica 19 marzo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPETTACOLI - 'Il giardino dei ciliegi' al Teatro Mercadante da martedì 14 a domenica 19 marzo - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPETTACOLI - 'Il giardino dei ciliegi' al Teatro Mercadante da martedì 14 a domenica 19 marzo - napolimagazine : SPETTACOLI - 'Il giardino dei ciliegi' al Teatro Mercadante da martedì 14 a domenica 19 marzo - napoliateatro : Al Teatro Mercadante di Napoli, il Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand -

...ha diretto con successo ildi Napoli e l'ETI, non ha esperienza diretta con i teatri lirici ma probabilmente si avvarrà di un direttore artistico. A lui il compito di guidare un...... ilBiondo di Palermo, il Franco Parenti di Milano e ildi Roma. Quattro attrici per ogni palcoscenico che danno voce e anima al Manifesto dei diritti #callforwomen. Al...... ilBiondo di Palermo, il Franco Parenti di Milano e ildi Roma. Quattro attrici per ogni palcoscenico che danno voce e anima al manifesto dei diritti #callforwomen. Alva in ...

Al Teatro Mercadante di Napoli il Cyrano De Bergerac secondo ... Napoli da Vivere

Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati ...Cinque teatri da Sud a Nord, uniti nella Giornata Internazionale della Donna per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi del lavoro, della maternità e dei diritti negati. E io sono dalla parte di ...