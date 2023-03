(Di sabato 11 marzo 2023), attaccante dell’Inter Women, ha parlato della partita della squadra nerazzurrala, valida per il ritorno della semidi Coppa Italia Femminile. TWEET –, attaccante dell’Inter Women, ha così commentato con un messaggio su Twitter la sfida che vedrà la squadra nerazzurrala compagine bianconera, match valido per la semidi ritorno di Coppa Italia Femminile. “Semidi coppa Dopo l’1-1 dell’andata, oggi pomeriggio alle 14:30lalaper il biglietto per la. Grazie ancora per il tuo costante supporto.Vi voglio bene“. Fonte: Twitter ...

Al 24' però è arrivata la prima vera occasione per la squadra di Rita Guarino conche ha raccolto il bel suggerimento di Pandini e si è trovata a tu per tu con Peyraud Magnin che però ha ...L'ultimissimo squillo, sempre nerazzurro, è arrivato al 91' con un rapido contropiede che poteva far finire la gara 4 - 1; stavolta è stata la velocità dia bucare la retroguardia viola, ..., che nell'ultimo turno di Serie A è diventata la 6ª giocatrice dell'Inter in doppia cifra di gol totali nel massimo campionato, potrebbe andare a bersaglio in due presenze di fila ...

Ajara Njoya: «Cercheremo vittoria contro Juventus per la finale» Inter-News.it

Coppa Italia Femminile 2022/23 Diretta Semifinali Ritorno, Palinsesto Telecronisti TimVision, Sabato sarà una giornata speciale per gli appassionati di calcio femminile, che prima dell’inizio della se ...La grande stagione dell'Inter Women ha un merito grande nel lavoro di Rita Guarino, ora tocca alla Poule scudetto ...