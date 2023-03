Agenzia delle Entrate, la nuova truffa della comunicazione Iva: come riconoscerla (Di sabato 11 marzo 2023) Gira in rete un nuovo modo per truffare gli utenti con mail con una comunicazione fasulla dell’Agenzia delle Entrate: cosa sta succedendo. È sempre stato così e non fa che aumentare questo fenomeno: il web è da sempre un contenitore che può regalare soddisfazioni ma anche grandi pericoli. Ormai oggi le truffe viaggiano sui siti internet e gli indirizzi email sono lo strumento che è preferito. Continuano le mail truffa: stavolta c’entra l’Agenzia delle Entrate (AnsaFoto) – ilovetrading.itTutti coloro che possiedono un indirizzo di posta elettronica hanno potuto verificare che molte arrivano messaggi truffa che con alcune banali scuse si trasformano in vere e proprie catastrofi finanziarie e non solo. Le dimostrazioni di ... Leggi su ilovetrading (Di sabato 11 marzo 2023) Gira in rete un nuovo modo perre gli utenti con mail con unafasulla dell’: cosa sta succedendo. È sempre stato così e non fa che aumentare questo fenomeno: il web è da sempre un contenitore che può regalare soddisfazioni ma anche grandi pericoli. Ormai oggi le truffe viaggiano sui siti internet e gli indirizzi email sono lo strumento che è preferito. Continuano le mail: stavolta c’entra l’(AnsaFoto) – ilovetrading.itTutti coloro che possiedono un indirizzo di posta elettronica hanno potuto verificare che molte arrivano messaggiche con alcune banali scuse si trasformano in vere e proprie catastrofi finanziarie e non solo. Le dimostrazioni di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Si è rischiata ancora una volta la tragedia al largo delle coste di Lampedusa: un barchino con 42 migranti, fra cui… - Agenzia_Ansa : Balneari, il Consiglio di Stato boccia la proroga delle concessioni del governo. #ANSA - Agenzia_Ansa : Varoufakis aggredito in un quartiere anarchico ad Atene. Fuori da un ristorante, frattura al naso per l'ex ministro… - marianofusco1 : @MediasetTgcom24 Per incassare soldi . (L’agenzia delle entrate americana )devi dichiarare i redditi!!! Da attività… - Wind74264751 : @Agenzia_Ansa Il regime deve soddisfare gli istinti bestiali delle sue truppe per imporre il potere -