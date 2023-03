Africa partner indispensabile per Italia e Ue, Mattarella da lunedì in Kenya (Di sabato 11 marzo 2023) Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "L'Africa è il Continente che oggi esprime le maggiori potenzialità e prospettive di crescita", sul piano demografico, sociale ed economico, quindi per l'Europa e per l'Italia rappresenta "un partner indispensabile e fondamentale", con il quale "progettare insieme le forme di sviluppo del futuro". E' su queste premesse, più volte sottolineate e particolarmente negli ultimi mesi, che si fonda la Visita di Stato in Kenya del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in programma dalla serata di lunedì prossimo, 13 marzo, a giovedì 16. Il sesto Paese dell'area subsahariana visitato dal Capo dello Stato tra l'attuale e il precedente mandato, che rappresenta un modello virtuoso da un punto di vista istituzionale, politico ed economico, pur ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "L'è il Continente che oggi esprime le maggiori potenzialità e prospettive di crescita", sul piano demografico, sociale ed economico, quindi per l'Europa e per l'rappresenta "une fondamentale", con il quale "progettare insieme le forme di sviluppo del futuro". E' su queste premesse, più volte sottolineate e particolarmente negli ultimi mesi, che si fonda la Visita di Stato indel Presidente della Repubblica, Sergio, in programma dalla serata diprossimo, 13 marzo, a giovedì 16. Il sesto Paese dell'area subsahariana visitato dal Capo dello Stato tra l'attuale e il precedente mandato, che rappresenta un modello virtuoso da un punto di vista istituzionale, politico ed economico, pur ...

