Affitti a Milano, fino a 1.800 euro per 70 metri quadri: pesa l’effetto del caro mutui La rata del mutuo raddoppiata in due anni (Di sabato 11 marzo 2023) Comprare casa a Milano è sempre più difficile. I prezzi impennano e i costi dei mutui sono sempre più alti. L’alternativa più valida torna ad essere l’affitto, ma un aumento della domanda porta a un incremento dei prezzi del canone di locazione Leggi su corriere (Di sabato 11 marzo 2023) Comprare casa aè sempre più difficile. I prezzi impennano e i costi dei mutui sono sempre più alti. L’alternativa più valida torna ad essere l’affitto, ma un aumento della domanda porta a un incremento dei prezzi del canone di locazione

