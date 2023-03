AEW | Grave lutto per una leggenda del ring

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 11 marzo 2023) Pochi minuti fa ladelArn Anderson, veterano di NWA, WWE, WCW e al momento personalità on screen e dietro le quinte in AEW per cui lavora dal 2019, ha annunciato su Twitter di aver perso suo figlio Barrett, di 37 anni. Per ora la famiglia Lunde – vero cognome di Anderson – non ha divulgato le cause del decesso. Di seguito il commovente post pubblico rilasciato dall’ex membro dei Four Horsemen. “Faccio fatica a scriverlo” Last night my family suffered a loss that should never he felt by any parent. Our older son Barrett passed away. I am struggling to write this. Tell those you love that you love them. Barrett was just 37. pic.twitter.com/wFhPgxUQsR— Arn Anderson (@TheArnShow) March 11, 2023 “L’altra notte la mia famiglia ha sofferto una perdita che non dovrebbe mai essere provata da nessun genitore.Nostro figlio maggiore ...