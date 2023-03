Accordo Serbia-Kosovo | Belgrado rimette tutto in discussione?

Leggi su formiche

(Di sabato 11 marzo 2023) “Riesco a malapena a immaginare progressi in quell’incontro. Sono quasi certo che Kurti non formerà l’Associazione dei comuni serbi. Kurti è incoraggiato a continuare a ignorare gli impegni precedenti”. Le parole del presidente serbo Aleksandar Vucic rappresentano un macigno sulla strada di undefinitivo sulla normalizzazione delle relazioni tra, dopo il via libera generale al piano di pace sostenuto fortemente dagli Usa. Secondo il cronoprogramma europeo la prossima settimana si terrà un vertice decisivo, con i due leader attesi il 18 marzo nella Macedonia del Nord per discutere degli undici punti. Ma l’ultima uscita di Vucic mettenuovamente in, anche perché nel paese sta montando la protesta di piazza. Intanto il Ministro degli esteri Antonio Tajani è stato ...