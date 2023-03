Accordo raggiunto tra Schlein e Bonaccini: il governatore emiliano sarà il presidente del Pd (Di sabato 11 marzo 2023) Accordo raggiunto tra Schlein e Bonaccini: sarà lui il presidente del Pd Stefano Bonaccini sarà il nuovo presidente del Pd: è il frutto dell’intesa che il governatore dell’Emilia-Romagna e la neo segretaria dei dem Elly Schlein hanno raggiunto nella serata di venerdì 10 marzo dopo due ore di faccia a faccia, seppur virtuale. I due sfidanti alle primarie del Partito Democratico, infatti, hanno avuto un colloquio di circa due ore in videochiamata, lei collegata da Roma, dove ha partecipato ai funerali di Bruno Astorre, il senatore Pd morto suicida la settimana scorsa, lui da Bologna. Un confronto definito “franco e costruttivo” dai rispettivi staff, al termine del quale è stata raggiunta ... Leggi su tpi (Di sabato 11 marzo 2023)tralui ildel Pd Stefanoil nuovodel Pd: è il frutto dell’intesa che ildell’Emilia-Romagna e la neo segretaria dei dem Ellyhannonella serata di venerdì 10 marzo dopo due ore di faccia a faccia, seppur virtuale. I due sfidanti alle primarie del Partito Democratico, infatti, hanno avuto un colloquio di circa due ore in videochiamata, lei collegata da Roma, dove ha partecipato ai funerali di Bruno Astorre, il senatore Pd morto suicida la settimana scorsa, lui da Bologna. Un confronto definito “franco e costruttivo” dai rispettivi staff, al termine del quale è stata raggiunta ...

