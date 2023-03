Aborto | Rotondi | ' rispettiamo laicità Stato ma no a sostituire cultura cristiana con radicale'

(Di sabato 11 marzo 2023) Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "La tradizione del cattolicesimo democratico, da De Gasperi a Fanfani, a Moro e fino ai giorni nostri è custode delladello. Quindi da parte nostra c'è il rispetto per i diritti acquisiti con le leggi vigenti, che tuttavia andrebbero ancora applicate: si pensi alla parte della 194 che parla della prevenzione dell'e che è largamente incompiuta. Naturalmente non siamo ipocriti e non si venga a bussare al nostro portone per chiedere ulteriori allargamenti del campo di applicazione di queste norme". Lo dice all'Adnkronos Gianfranco, presidente di 'Verde è popolare', dopo le aperture del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, della Lega, rispetto ai temi dell', dell'eutanasia e del cambio di sesso. "Il pacchetto è unico -aggiunge ...

