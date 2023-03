A un anno dallo schiaffo degli Oscar Will Smith è pronto a tornare in scena. La “redenzione” grazie a «Bad Boys 4» e «Fast and Loose» (Di sabato 11 marzo 2023) Dopo un anno trascorso in quasi assoluto silenzio dopo lo schiaffo sferrato a Chris Rock durante la notte degli Oscar dell’anno scorso, Will Smith starebbe preparando il suo ritorno sul grande schermo. Secondo le indiscrezioni l’attore starebbe cercando di ripristinare il suo “standing” commerciale. Sarebbe pronto a recitare nel quarto film della saga Bad Boys, prodotto da Sony. E a riprendere la collaborazione con l’attore per Fast and Loose, prodotto da Netflix. Malgrado l’accaduto, però, le case di produzione non hanno rimosso le qualità cinematografiche, così come quelle musicali, di Smith. E con una certa titubanza, così come rivelato a Variety da un dirigente di ... Leggi su open.online (Di sabato 11 marzo 2023) Dopo untrascorso in quasi assoluto silenzio dopo losferrato a Chris Rock durante la nottedell’scorso,starebbe preparando il suo ritorno sul grande schermo. Secondo le indiscrezioni l’attore starebbe cercando di ripristinare il suo “standing” commerciale. Sarebbea recitare nel quarto film della saga Bad, prodotto da Sony. E a riprendere la collaborazione con l’attore perand, prodotto da Netflix. Malgrado l’accaduto, però, le case di produzione non hrimosso le qualità cinematografiche, così come quelle musicali, di. E con una certa titubanza, così come rivelato a Variety da un dirigente di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffor : @deliux9 Sbagliare un rigore ci sta. Beccare 2 gol dallo Spezia in queste condizioni è assurdo, soprattutto il seco… - un_peppiniello : @Divino_2 La colpa principale è di marotta, gente come lukaku andava lasciata dov'era e l'olandese terzino può gioc… - XTCSabre : @Ric_BamBam Ne ho blastati un paio. Già dallo scorso anno. I scricchiolii dopo il derby furono strani - ilSimo73 : @FrancescaCphoto No. Chi ha giocato a pallone sa che l'allenatore conta fino a un certo punto. Il nostro problema d… - peterkama : (2) A fronte di tutto ciò il gettito incassato dallo Stato grazie all’“affitto” delle spiagge è stato di appena 115… -