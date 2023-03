(Di sabato 11 marzo 2023) A, l’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi, ha annunciato la nuova iniziativa che vede coinvolti quattro temi fondamentali: gli, i, la solitudine e il reciproco supporto affettivo. Rocca di Papa, il business sugli: migliaia di euro dai loro ospiti ma non avevano autorizzazioniCapitale è impegnata a contrastare il problema del randagismo e a migliorare la tutela e la dignità degli animali. Proprio per questo la memoria di Giunta, approvata lo scorso 2 marzo, ha incentivato l’adozione dipresenti neili eli comunali. Quest’iniziativa interessa gli ospiti deiche, purtroppo o per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : @officialmaz A me pare che la Juventus abbia il monte ingaggi più alto della serie A (quindi dovrebbe avere i gioca… - CorriereCitta : A Roma cani e gatti dai canili ai centri anziani: l’iniziativa per incentivare le adozioni del cuore - mefisto94_ : @NandoPiscopo1 @marcullo02 @saIva___ Stiamo soffrendo come cani, se la roma non si allunga in finale non ci andiamo mai - Minabree2 : RT @Roma: ????Cani e gatti in adozione ai centri anziani comunali: al via progetto sperimentale. Dalla presenza di animali domestici in alcun… - AriannaAmbrosi0 : RT @Roma: ????Cani e gatti in adozione ai centri anziani comunali: al via progetto sperimentale. Dalla presenza di animali domestici in alcun… -

... per più di 15 anni la gestione dei canili pubblici di, da Porta Portese alla Muratella, ... Muore sbranata da otto, Natasha era una dogsitter di 28 anni: sequestrati gli animali Somma che i ...presenta tante aree verdi ed un servizio di cattura sul posto non c'è. Un tempo era di ...che la volpe è in Europa la maggiore portatrice e trasmettitrice della rabbia e potrebbe infettare i...Domenica pomeriggio ci sarà la degustazione tra le vie della città: in Via Garibaldi, Viae ...10 e per tutta la giornata ci sarà l'occasione di visitare la struttura e conoscere da vicino i...

Roma combatte il randagismo con adozioni di cani e gatti da parte dei centri anziani RomaToday

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra le sirene relative ai possibili affari in essere continuano a calamitare l’attenzione mediatica. Abraham coinvolto indirettamente. In questo scorcio di 2023 la Rom ...Tariffe gonfiate e nessuna gara d'appalto: per più di 15 anni la gestione dei canili pubblici di Roma, da Porta Portese alla Muratella, passando per Ponte Marconi e Vitinia, è ...