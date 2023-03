A Roma arriva il Cirque du Soleil, ecco il tendone di Kurios (Di sabato 11 marzo 2023) Il cielo di Roma si tinge di giallo e di azzurro. Dal 21 marzo al 29 aprile l'imponente chapiteau del Cirque du Soleil ospiterà 2.500 spettatori a sera. Con “Kurios: Cabinet of Curiosities”, uno spettacolo sensazionale che sovverte l'idea della differenza tra realtà e parvenza del vero, la celebre compagnia artistica canadese torna in Italia. Il tendone, alto circa 25 metri, si accenderà come un villaggio colorato e surreale. Un ensemble variegato di performer donerà divertimento alla capitale. Situata nel quartiere di Tor di Quinto, la struttura è stata innalzata da più di 120 lavoratori, attenti al dettaglio e al rispetto dell'ambiente. Quasi 50 artisti, provenienti da 17 Paesi diversi, offriranno uno show stravagante, fatto di acrobazie e suoni riconoscibili. Creato e diretto da Michel Laprise, lo ... Leggi su iltempo (Di sabato 11 marzo 2023) Il cielo disi tinge di giallo e di azzurro. Dal 21 marzo al 29 aprile l'imponente chapiteau delduospiterà 2.500 spettatori a sera. Con “: Cabinet of Curiosities”, uno spettacolo sensazionale che sovverte l'idea della differenza tra realtà e parvenza del vero, la celebre compagnia artistica canadese torna in Italia. Il, alto circa 25 metri, si accenderà come un villaggio colorato e surreale. Un ensemble variegato di performer donerà divertimento alla capitale. Situata nel quartiere di Tor di Quinto, la struttura è stata innalzata da più di 120 lavoratori, attenti al dettaglio e al rispetto dell'ambiente. Quasi 50 artisti, provenienti da 17 Paesi diversi, offriranno uno show stravagante, fatto di acrobazie e suoni riconoscibili. Creato e diretto da Michel Laprise, lo ...

