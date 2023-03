A Milano torna l’Irish Fest | tre giorni di musica celtica e di birre e prodotti tipici della nazione del trifoglio

(Di sabato 11 marzo 2023) Dopo quattro anni dall’ultima voltal”Irish’. A partire proprio dal 17 marzo, giorno in cui si celebra San Patrizio, Sesto San Giovanni si tingerà di verde con una tredi eventi dedicata all’Irlanda. Dal 17 al 19 marzo, infatti, suoni, culture eprovenienti dall’isola di Smeraldo invaderanno lo Spazio Mil, location al coperto situata all’interno del meraviglioso parco del Carroponte. Nel 2019, l’ultima edizione di Irishha registrato oltre 15.000 presenze in quattro; ora, dopo tre anni di pause forzate, sarà lo Spazio Mil la casa delival dedicato all’Irlanda, l’unico appuntamento di rilievo nell’area metropolitana di. Tra il 17 e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... roberto2_lamela : RT @creuscher: Paola #Egonu torna in Italia e giocherà a Milano. Una bella notizia, essendo lei una atleta eccezionale e campionessa. Ma so… - Haavara3 : RT @HoaraBorselli: Paola #Egonu dopo aver ricordato a Sanremo che l’Italia è un paese razzista, torna a Milano nella squadra di casa. Un co… - TommasoCurzio : RT @20_Carmen_04: La #Egonu torna a Milano con contratto da 1 milione di Euro La prossima emergenza razzismo arriverà a ridosso della nuov… - iucciarossi : RT @HoaraBorselli: Paola #Egonu dopo aver ricordato a Sanremo che l’Italia è un paese razzista, torna a Milano nella squadra di casa. Un co… - MiTomorrow : L'ennesimo episodio in metro, torna la paura ?? #milano #rapina -

Cosa nonnel decreto sui migranti Migranti, salta l'articolo sulla sorveglianza marittima a ... asi direbbe 'pirla' anche se non è elegante. Costui, un diciottenne di Varese di cui la ...probabilmente sì . Non dovremo attendere ancora molto prima di avere la certezza del ritorno ... E con ogni probabilità sarà il Vero Volleydella presidentessa Alessandra Marzari, che più ......rapporto tra Fisco e cittadino attraverso rivalutazione dello Statuto del Contribuente chea ... Da una parte ha detto Marcella Caradonna, presidente dell'Odcec dic'è un eccesso di ...

A Milano torna l'Irish Fest: tre giorni di musica celtica e di birre e ... Il Denaro

Dopo quattro anni dall’ultima volta torna l”Irish Fest Milano’. A partire proprio dal 17 marzo, giorno in cui si celebra San Patrizio, Sesto San Giovanni si tingerà di verde con una tre giorni di even ...Non è un attacco allo Stato né all’artista, anzi l’opera torna così a comunicare qualcosa di contemporaneo ... Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Milano e della Lombardia iscriviti gratis ...