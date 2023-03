A Cutro trovato il corpo di una bambina, salgono a 74 le vittime del naufragio (Di sabato 11 marzo 2023) AGI - Il corpo senza vita di una bambina è emerso oggi dalle acque di Steccato di Cutro. Nella mattinata è stato, infatti, recuperato il corpo di una bambina tra i 5 ed i 6 anni. è la 74esima vittima del naufragio avvenuto domenica 26 febbraio che va, purtroppo, ad aumentare il numero dei minori morti nel naufragio attualmente salito a 30. Di questi sono 21 le vittime nella fascia d'eta' tra 0 e 12 anni. La permanenza in acqua di quasi 15 giorni ha reso il cadavere praticamente irriconoscibile cancellando ogni particolare. Sul posto è arrivato il medico legale con la polizia scientifica per i rilievi e per provare a scorgere dei segni particolari, anche dagli indumenti indossati, per poter effettuare l'identificazione. Leggi su agi (Di sabato 11 marzo 2023) AGI - Ilsenza vita di unaè emerso oggi dalle acque di Steccato di. Nella mattinata è stato, infatti, recuperato ildi unatra i 5 ed i 6 anni. è la 74esima vittima del naufragio avvenuto domenica 26 febbraio che va, purtroppo, ad aumentare il numero dei minori morti nel naufragio attualmente salito a 30. Di questi sono 21 lenella fascia d'eta' tra 0 e 12 anni. La permanenza in acqua di quasi 15 giorni ha reso il cadavere praticamente irriconoscibile cancellando ogni particolare. Sul posto è arrivato il medico legale con la polizia scientifica per i rilievi e per provare a scorgere dei segni particolari, anche dagli indumenti indossati, per poter effettuare l'identificazione.

