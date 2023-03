(Di sabato 11 marzo 2023)con la sua terza edizione Ada, ildi Skyche vuole “cucinare” la politica e l’attualità, con gli ingredienti della freschezza e della convivialità. Padrona di casa la giornalista, che servirà ai suoi ospiti, assieme alla, tanti spunti di discussione. Il programma sarà in onda sul nostro canale all news con nuove puntate per tutto il mese di marzo, ogni venerdì alle ore 21 e sempre disponibile on demand e su Sky.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... suraci_maria : RT @scorpioVero: colazione spuntino pranzo cena - ritadv100 : @MariaKostourou @alexa5313 @AngelaAngelmi @elvielly @SIPARISipari @loanartemisia @lopec15 @ValeryMell1… - ClaraPorta4 : RT @la_patrizia_: La gente pensa che a cena nessuno ascolti…?? Si spiega bene ora perché alla Juve abbiano detto: “Non ci fidiamo”. La Juve… - Arsenio48914268 : RT @la_patrizia_: La gente pensa che a cena nessuno ascolti…?? Si spiega bene ora perché alla Juve abbiano detto: “Non ci fidiamo”. La Juve… - claudiodubbiosi : RT @la_patrizia_: La gente pensa che a cena nessuno ascolti…?? Si spiega bene ora perché alla Juve abbiano detto: “Non ci fidiamo”. La Juve… -

... a Roma, si faceva voler bene proprio da quegli artisti cui preparava la. Tra gli amici più ... su Instagram hanno manifestato le proprie condoglianze l'attriceMonsé e il giornalista ...'Il mio fidanzato (che mi salva la vita spesso, non a caso ho scelto lui) mi porta anel mio ... L'ex tronista diDe Filippi e l'attrice non si mostrano più insieme da settimane. Le dediche ...Ilary Blasi e Bastian ada Alex Nuccetelli, la provocazione (a Totti): 'Prima mi denuncia, poi ... da Dino Risi in 'L'ombrellone' del 1965, a fianco di EnricoSalerno e ad Antonio ...

A cena da Maria Latella, stasera torna il dinner talk su Sky TG24 Sky Tg24

Oggi per la prima volta, grazie ai volontari della onlus Officine Buone, bambini e ragazzi hanno messo “le mani in pasta” e hanno cucinato insieme ad una Chef bravissima in ospedale.Il trascinatore della Juventus in Europa è sempre Di Maria, questa volta non con la specialità della casa: dopo la tripletta di Nantes, il 'Fideo' abbatte il Friburgo con un colpo di testa da attaccan ...