A Casal di Principe il nipote di Matteo Messina Denaro

Tempo di lettura: 5 minuti. "Proprio adesso non posso andarmene da Castelvetrano, altrimenti vorrebbe dire darla vinta a quelli che avrebbero voluto farmi saltare in aria. Anzi sono loro che se ne devono andare". Nella terra per decenni in mano alla camorra, Giuseppe Cimarosa, 40enne figlio di una cugina diretta del capomafia Matteo Messina Denaro, parla della sua storia di coraggio e determinazione nel restare dalla parte della legalità contro tutto e tutti, la famiglia, i compaesani, sfidando l'isolamento, gli sguardi e i commenti più cattivi ogni giorno a Castelvetrano, altra terra di mafia. Rinunciando inoltre alla "sicurezza" della scorta. "Il boss non l'ho mai visto eppure la sua presenza è stata 'tanto vicina' da guastarmi la vita" dice Cimarosa, che vive ancora a pochi passi da dove il boss è stato stanato.

