A Bologna i partigiani non sono più patrioti, “uniformata” la toponomastica. Dibattito tra storici e proteste: “Favore alle destre” (Di sabato 11 marzo 2023) “patrïòta (o patrïòtta) s. m. e f. – 1. pop. Che è dello stesso paese, compatriota: siamo p.; un mio patriota. 2. Persona che ama la patria e mostra il suo amore lottando o combattendo per essa: i p. del Risorgimento; le persecuzioni dell’Austria contro i p.; essere un buon p., un p. accanito. Durante la seconda guerra mondiale, furono così chiamati i partigiani, spec. nel primo periodo della lotta per la Resistenza”. E’ quanto si legge sull’edizione online del vocabolario Treccani. E del resto già la prima ricerca su Google restituisce la definizione: “Durante la seconda guerra mondiale, appellativo dei partigiani nella lotta di liberazione”. A quasi ottant’anni dalla guerra di Liberazione contro fascisti e nazisti, il comune di Bologna ha deciso però che l’appellativo di “patriota partigiano” è troppo, almeno nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) “patrïòta (o patrïòtta) s. m. e f. – 1. pop. Che è dello stesso paese, compatriota: siamo p.; un mio patriota. 2. Persona che ama la patria e mostra il suo amore lottando o combattendo per essa: i p. del Risorgimento; le persecuzioni dell’Austria contro i p.; essere un buon p., un p. accanito. Durante la seconda guerra mondiale, furono così chiamati i, spec. nel primo periodo della lotta per la Resistenza”. E’ quanto si legge sull’edizione online del vocabolario Treccani. E del resto già la prima ricerca su Google restituisce la definizione: “Durante la seconda guerra mondiale, appellativo deinella lotta di liberazione”. A quasi ottant’anni dalla guerra di Liberazione contro fascisti e nazisti, il comune diha deciso però che l’appellativo di “patriota partigiano” è troppo, almeno nella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Fammi capire, tu sei il Sindaco di Bologna, fai una delibera per cambiare da patrioti a partigiani e dici a noi di… - Marsca8 : RT @lucianocapone: A Bologna via la parola “patrioti” dalla toponomastica, saranno definiti “partigiani”. Il periodico clandestino delle b… - Rossana44792035 : RT @lucianocapone: A Bologna via la parola “patrioti” dalla toponomastica, saranno definiti “partigiani”. Il periodico clandestino delle b… - Cesare14931834 : RT @CarloCalenda: Fammi capire, tu sei il Sindaco di Bologna, fai una delibera per cambiare da patrioti a partigiani e dici a noi di dedica… - grafentimo : RT @lucianocapone: A Bologna via la parola “patrioti” dalla toponomastica, saranno definiti “partigiani”. Il periodico clandestino delle b… -