777 Partners acquisisce 64 | 5% azioni Hertha Berlino

Un altro club calcistico entra a far parte del 'portafoglio' del fondo di investimenti statunitense 777 Partners che controlla fra gli altri il Genoa. Infatti a Berlino è stato annunciato che il gruppo che fa capo al businessman Josh Wander ha acquisito il 64,5% delle quote dell'Hertha Berlino. La società americana proprietaria del Genoa, ha annunciato nella notte l'acquisto della quota di maggioranza dello storico club tedesco dell'Hertha Berlino. Il gruppo, con base a Miami. L'Hertha Berlino ha comunicato in via ufficiale l'ingresso di 777 Partners. La holding americana ha acquisito il 64,7% delle azioni, pacchetto in precedenza detenuto da Peil Investment B. V. (filiale di Tennor Holding di Lars Windhorst), diventando il nuovo proprietario di maggioranza.

Un altro club calcistico entra a far parte del 'portafoglio' del fondo di investimenti statunitense 777 Partners che controlla fra gli altri il Genoa. (ANSA) ...GENOVA - 777 Partners, la società americana proprietaria del Genoa, ha annunciato nella notte l'acquisto della quota di maggioranza dello storico club tedesco dell'Hertha Berlino. Il gruppo, con base ...