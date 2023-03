11 marzo … (Di sabato 11 marzo 2023) Gli eventi datati 11 marzo Il secondo di sempre nella storia del Verona per numero di presenze. Il direttore sportivo dello storico scudetto gialloblù. In seguito dirigente della Roma che ‘spinse’ verso il debutto di Francesco Totti. Oggi avrebbe compiuto ottant’anni Emiliano Mascetti, scomparso nell’aprile dello scorso anno. In Serie A vestì anche la maglia del Torino. L’11 marzo 1953 è nato Laszlo Boloni, il quale ha conquistato vari titoli da allenatore e da giocatore: da calciatore da ricordare soprattutto la Coppa Campioni e la Supercoppa europea con la Steaua Bucarest. Esattamente mezzo secolo fa Domenico Fontana realizzava l’unica rete con la maglia del Napoli. E oggi festeggia i sessanta per Luca Della Scala, con l’Empoli 57 presenze nel massimo campionato e 139 nel torneo cadetto. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) Per info su ... Leggi su glieroidelcalcio (Di sabato 11 marzo 2023) Gli eventi datati 11Il secondo di sempre nella storia del Verona per numero di presenze. Il direttore sportivo dello storico scudetto gialloblù. In seguito dirigente della Roma che ‘spinse’ verso il debutto di Francesco Totti. Oggi avrebbe compiuto ottant’anni Emiliano Mascetti, scomparso nell’aprile dello scorso anno. In Serie A vestì anche la maglia del Torino. L’111953 è nato Laszlo Boloni, il quale ha conquistato vari titoli da allenatore e da giocatore: da calciatore da ricordare soprattutto la Coppa Campioni e la Supercoppa europea con la Steaua Bucarest. Esattamente mezzo secolo fa Domenico Fontana realizzava l’unica rete con la maglia del Napoli. E oggi festeggia i sessanta per Luca Della Scala, con l’Empoli 57 presenze nel massimo campionato e 139 nel torneo cadetto. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) Per info su ...

