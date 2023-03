11 marzo 1973 | il Derby della Capitale viene vinto dalla Lazio

(Di sabato 11 marzo 2023) Vittoria nelper laL’11del, allo stadio Olimpico, si giocò il “” e ad ottenere la vittoria fu la. Un 2-0 maturato intorno alla mezz’ora del primo tempo grazie alle reti di Garlaschelli e un’autorete di Santarini. Una partita che dimostrò la superioritàsquadra biancoceleste in quella stagione. La sfida tra Tommaso Maestrelli ed il “mago” Helenio Herrera fu decisamente vinta dal tecnico ex Foggia. Il commento dei quotidiani Di seguito un’estratto de La Stampa del 12relativo al match tra le due compagini: “?…?I biancoazzurri sona in piena euforia, oramai sono convinti di poter reggere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 1900_since : Che cosa accadde quel famoso 11 Marzo 1973 in Sud ? - _gabriele_1927_ : 11 Marzo 1973 Tu nonno tifava lazio? mi padre t ha fatto cambia curva. #ASRoma #ASR #SSLazio - matteo23___ : 11 marzo 1973 Società PODISTICA Lazio?? - eleonely : RT @elenasantori902: 'Era il 9 marzo del 1973, il giorno in cui Franca Rame fu aggredita da 5 neofascisti. Questi la portarono su un furgon… - Farusssss : 11 marzo 1973, Lazio-Roma. Fino a quel giorno, il settore più caldo di entrambe le tifoserie era la Curva Sud. Nei… -

È il 27. Sul palco nel ruolo di presentatori ci sono Roger Moore , volto sornione ed elegante di tanti James Bond e l'attrice Liv Ullmann . Candidati per la statuetta al miglior attore ci ...... oggi l'uomo di spettacolo nato a Milano l'111941 compie 82 anni. Per fargli gli auguri di ... La cosa 1968: La gallina (Jannacci): E' l'amore 1974: Canzone intelligente (Jannacci - Ponzoni -...È un momento importante per il compositore milanese classe, che martedì 14- presso la Fondazione Culturale Ambrosianeum - riceverà il Premio Montale Fuori di Casa 2023 per la sezione "...

L'enorme manifestazione anti-traffico del 1973 a Bologna in un ... Zero.eu

Si comincia martedì 14 marzo, alle ore 10.30, nel Cimitero di S. Maria Nuova Spallicci (via Santa Croce), dove si renderà omaggio alla tomba di Spallicci ...L'esordio è previsto alla 1000 Miles di Sebring in Florida alle 12.00 locali. Da battere la concorrenza di Toyota, campioni in carico, di Peugeot, ma anche Porsche ...