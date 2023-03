? LIVE! Napoli-Atalanta | le formazioni ufficiali | Pasalic dietro Zapata e Højlund

(Di sabato 11 marzo 2023) LE(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp. Gollini, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Bereszynski, Zedadka, Ndombele, Demme, Elmas, Gaetano, Zerbin, Simeone. All. Spalletti(3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Ruggeri;; Lookman,. A disp. Sportiello, Rossi, Okoli, Palomino, Demiral, Soppy, Zappacosta, Boga, Muriel, Lookman. All. Gasperini ARBITRO: Colombo Gasperini rinuncia a Boga e Lookman e inseriscesulla trequarti, con Ederson che affianca De Roon. Scalvini subito dentro, Zappacosta e Palomino in panchina. Ruggeri ...

LE STATISTICHE Solo una delle ultime 15 gare trae Atalanta in Serie A è terminata in parità (2 - 2 il 30 ottobre 2019), completano questo parziale otto successi per i partenopei, sei per i ...PROBABILI FORMAZIONI- ATALANTA(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Oliveira; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. SpallettiATALANTA (3 - 4 - ...SottilCLASSIFICA SERIE A:65 punti; Inter* 50; Lazio 48; Roma e Milan 47; Atalanta 42; Juventus** e Bologna 35; Torino 34; Udinese e Monza 32; Fiorentina 31; Sassuolo 30; Empoli 28; Lecce 27; ...

LIVE - Napoli-Atalanta, formazioni ufficiali. Zielinski e Politano titolari. Gasperini punta sull'ex Zapata AreaNapoli.it

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Atalanta, match valido per la 26ma giornata del campionato di Serie A.17:03 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Atalanta, gara valida per le 26esima giornata di Serie A. Luciano Spalletti opera un solo cambio forzato rispetto all’ultimo match perso con la Lazio: ...