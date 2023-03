Zuppa di Porro 10 marzo 2023

Leggi su nicolaporro

di. La sceneggiata del Governo a Cutro, non ha portato bene. Ma non per quello che raccontano gli intellò del pigneto: solo per il fatto che non si capisce perchè siano andati là: solidarietà alle vittime? La notizia che cambierà la storia del pubblico impiego in Italia: se dai della lesbica ad una collega, e immagino anche del gay, la Cassazione dà il via libera al licenziamento per giusta causa: meglio rubare. Riforma Fiscale a passi e Ruffini parla. Intervista a Mr Prada: prima domanda come fatte ad essere sempre così bravi, belli e buoni? Libero Spatuzza quello delle stragi di Mafia: stuia attento ora a non dare della lesbica a nessuno. Un gigantesco Massimo Fini sulla sigaretta elettronica. amburgo sotto choc, ma se ne parla poco dei sette morti di ieri sera